Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Сочи 2014 российская фигуристка Аделина Сотникова обратилась к хейтерам, которые отмечались некорректными комментариями в адрес спортсменки из-за того, что та снялась в социальном ролике о голосовании по поправкам в Конституцию.

«Все у нас такие правильные. Ангелочки! Никого никогда не держу, но грязь писать не стоит. Особенно мужской пол. Спасибо», — написала Сотникова в инстаграме.

Напомним, Аделина Сотникова является первой российской фигуристкой, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр в личных соревнованиях. Она одержала победу в Сочи в 2014 году. Сейчас спортсменка не соревнуется, недавно она перенесла операцию.