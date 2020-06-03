Сразу три российских клуба включились в борьбу за македонского полузащитника Арияна Адеми из загребского «Динамо».

Как стало известно Nevasport, Адеми попал в сферу интересов ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива». В текущем сезоне игрок провел за команду десять матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Сейчас Арияну Адеми 29 лет, всю карьеру он провел в хорватских клубах, а также до 2013 года выступал за различные молодежные сборные Хорватии. В 2014 году Адеми принял решение выступать за сборную Македонии.

Отметим, ранее игрок был уличен в применении запрещенных препаратов и отбывал дисквалификацию за допинг. В 2015 году его допинг-проба после матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» дала положительный результат. Срок дисквалификации в 4 года позже уменьшили до двух лет.