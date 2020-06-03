Группа тренера по фигурному катанию Артура Гачинского предположительно проведет сбор в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Об этом рассказал сам тренер.

По словам Гачинского, поездка планируется, но сказать точно едут спортсмены или нет, они смогут только, когда на руках будут билеты.

Гачинский отметил, что в Петербурге пока тренироваться спортсмены не могут и даже не выходят на улицу. Гачинский не хочет рисковать и тренироваться на улице, чтобы не нарваться на штраф.

На сочинский сбор намерены поехать фигуристы Софья Мороз, Семен Соловьев, Николай Логинов, Ева Кобзарь.

Ранее министерство спорта РФ разрешило с 25 мая начать работу спортивных баз ведомства в Новогорске и «Озеро Круглое», закрытых из-за пандемии коронавируса.