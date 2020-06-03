Бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что Артемий Панарин поступает правильно, не комментирует беспорядки в США.

Плющев отметил, что Панарин его радует: он не попал в ту ловушку, в которую легко угодил другой российский хоккеист Никита Задоров.

«Панарин постарше и начинает понимать, что, сидя с телефоном на золотом унитазе, учить кого-то жизни еще рановато. Для этого нужен опыт, знания, понимание различных культур», приводит слова Панарина Russia-Hockey.

Напомним, по городам США прошла волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе из-за полиции афроамериканца Джорджа Флойда.