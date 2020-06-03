Сборная Норвегии, проводящая сбор в Осло, не может выполнить собственноручно разработанные правила, которые снижают риск заражения коронавирусом.

По этим правилам между гонщиками должно быть не менее двух метров, даже в процессе выполнения тяжелой интервальной работы.

Однако на фотографиях видно, что правила спортсмены не соблюдают, тренируясь намного ближе друг к другу.

«На сегодняшней тренировке мы не смогли выполнить свои же правила. Это трудно. Но мы стремимся увеличить дистанцию», – рассказал менеджер Эспен Бьервиг, слова которого цитирует телеграм-канал 25-й километр.

По словам врача сборной Ойстейна Андерсана это является недопустимым — на каждой тренировке должны быть расстояние в два метра между гонщиками, это должно обязательно выполняться.