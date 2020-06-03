Форвард «Зенита» Артём Дзюба выложил видео, где он занимается бросками по хоккейным воротам.

Сделав несколько неплохих бросков, Дзюба сделал заявление.

«Саша Овечкин, Женя Малкин, Илья Ковальчук, Саша Радулов — я иду за вами. Но если серьёзно, скорее бы НХЛ вернулась уже. Удачи всем», — отметил Дзюба в инстаграме.

Напомним, сезон в НХЛ поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса и начнется сразу с плей-офф. Точные сроки возобновления пока неизвестны, в отличие от чемпионата России по футболу РПЛ, который начнется 19 июня.