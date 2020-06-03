Клубы РПЛ получили проект медицинского регламента, в котором есть правки Роспотребнадзора.

Как сообщает РБ-Спорт, там есть положения о допуске на матчи чемпионата России болельщиков и организация их размещения на стадионе.

На арену будут допускаться зрители без симптомов заболевания. Перед входом каждому измерять температуру тела бесконтактным путем. В случае повышенной температуры тела (более 37 градусов), на стадион таких людей не допустят. Зрители должны будут обязательно присутствовать в масках и перчатках.

Кроме того, запрещается заниматься реализацией пищевых продуктов на территории стадиона, за исключением упакованной питьевой воды при условии обработки поверхности упаковок под проточной водой.

Отметим, РПЛ возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».