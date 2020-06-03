Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте российский лыжний Александр Большунов начал подготовку к новому сезону. В инстаграме спортсмен выложил видео велотренировки, которое было заснято из машины сопровождения.

«Врываемся в новый сезон», — подписал ролик Большунов.

Напомним, что 3 июня по 23-е число у группы Юрия Бородавко, куда входит Большунов, должен был начаться сбор в Малиновке, но из-за ограничений Архангельская область отказалась принять лыжников.

Также мужскую команду представляют Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Александр Терентьев. В женской команде тренируются Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталия Мекрюкова.