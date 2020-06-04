Сага о Гарри Поттере завершилась почти 10 лет назад, однако фанатов не отпускает история о мальчике, который выжил.

В первый день июня в прессе появилась информация о том, что начались переговоры о разработке RPG по мотивам романов о Гарри Поттере для ПК и консолей. По предварительным данным, релиз игры произойдет в 2021 году.

Вспоминаем с Nevasport легендарные старые игры по миру «Гарри Поттера», издателем которого является компания Electronic Arts.

Игра «Гарри Поттер и философский камень» вышла 16 ноября 2001 года — в день премьеры первого фильма саги. Она стала чем-то средним между кино и книгой, поскольку в сюжет игры попали ключевые сцены из фильма, а также моменты из книги, которые в фильм не попали. Между сюжетными эпизодами главный герой передвигается по Хогвартсу, собирает волшебные бобы и узнает секреты замка.

Из минусов игры стоит выделить частую повторяемость в геймплее, а также некоторые вольности создателей игры — в определенных моментах приходилось отходить и от канона.

«Гарри Поттер и тайная комната», во многом, повторяет первую часть, однако в ней недостатков меньше. Графика такая же, однако управление героями стало более плавным. Разработчики продолжили добавлять в сюжет игры что-то от себя, но в угоду самому продукту — например, полностью преобразована битва Гарри с Василиском. Также расширился и сам Хогвартс: локаций для изучения стало намного больше.

Третья часть франшизы «Гарри Поттер и узник Азкабана» сделала большой шаг вперед к более приятной глазу графике, однако по части сюжета у этой игры возникли проблемы. Переносить сюжет романа оказалось не так уж просто, и во многих моментах создатели добавили затянутые эпизоды с изучением странных заклинаний — которые по сюжету просто и не пригодятся. Вместо финальной битвы в конце все заканчивается сдачей экзаменов. Таким образом, «Узник» получился этаким переходным звеном со своими плюсами и минусами.

PC-версия игры «Гарри Поттер и кубок огня», согласно отзывам многих игроков, получилась едва ли не худшей частью этой серии игр. Во всем стоит винить решение Electronic Arts не создавать отдельную игру для ПК, поскольку компания представила лишь порт консольной игры. Полное управление с клавиатуры, отвратительное разрешение. Несмотря на то, что сюжет книги захватывающий, формат Турнира трех волшебников вносит определенную новизну, а в конце есть битва с самими Волан-де-Мортом, игра выглядит скучной на фоне предыдущих собратьев — во многом из-за своей линейности.

«Гарри Поттер и орден Феникса» является антиподом «Кубка огня», ведь в этой части игрокам представили полноценный замок Хогвартс для различных исследований. Однако ничем хорошим открытый игровой мир не оборачивается — чаще всего перемещаться между помещениями приходится слишком долго, что затягивает процесс игры и делает его скучным.

«Гарри Поттер и принц-полукровка» получилась более удачной игрой, чем ее предшественники. Разработчики почистили недостатки прошлых игр, а к уже разработанному Хогвартсу добавился более качественно реализованный сюжет. Он-то как раз стал более насыщенным, простоев и провисов почти нет, что явно понравилось любителям волшебного мира.

Игру «Гарри Поттер и дары смерти», как и фильмы, разделили на две части. Хогвартса в сюжете игры как такового нет, а значит, все что было создано непосильным трудном в предыдущих играх, здесь не понадобилось. Обе игры изобилуют схватками и дуэлями на волшебных палочках, однако из-за технических ошибок и небрежного отношения к первоисточнику они не захватывают дух, а иногда и смешат. Во второй части, опять же, какие-то недостатки подправили, но в целом, и эта игра точно не удалась.

Многих недостатков этой серии игр можно было бы избежать, если бы создатели не гнались за фильмами и обеспечили полноценную работу. Все игры серии выходили в день премьеры конкретной части фильма, и если бы на разработку каждой части дали больше времени, то и качество бы повысилось. Но стоит отметить, что в старого доброго Гарри Поттера играют и до сих пор.

Что касается возможного «новичка», современные возможности разработчиков позволят по-новому посмотреть на всем полюбившуюся историю о Гарри Поттере и раскрыть ее потенциал. А спрос на игру, если она все-таки увидит свет в ближайшие годы, определенно будет высоким.