Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оценил хоккейные навыки форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Накануне Дзюба показал видео, на котором в хоккейной экипировке отрабатывает броски по воротам.

Малкин оставил комментарий под постом футболиста в «Инстаграме»: «Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу».

«Уже выезжаю», — ответил Дзюба.

Напомним, ранее над хоккейным видео Дзюбы пошутил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, в 2018-м он играл за тульский «Арсенал» на правах аренды. Ранее нападающий защищал цвета московского «Спартака», «Ростова», и «Томи». Малкин играет в составе «Питтсбурга» с 2006 года, до этого он выступал за «Металлург». Также он вернулся в магнитогорский клуб на время локаута в НХЛ.