Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новости о том, что может стать новым наставником киевского «Динамо».

«Ко мне по этому поводу никто не обращался», — заявил Сёмин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в четверг, 4 июня, украинский ресурс Sport.ua написал, что Сёмин может возглавить «Динамо» в третий раз в своей карьере. По информации источника, разногласия между Сёминым и президентом клуба Игорем Суркисом, послужившие причиной отставки тренера, остались в прошлом. На сегодняшний день Сёмин считается одним из главных претендентов на работу у руля «Динамо».

Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня по истечении контракта. «Железнодорожники» отказались продлевать соглашение со специалистом и назначили на его место сербского тренера Марко Николича.