Бывший пилот Формулы-1 и босс DTM Герхард Бергер выразил мнение, что Себастьяну Феттелю после ухода из «Феррари» стоит присоединиться к немецкой кузовной серии.

«Мои слова, что DTM единственный вариант для Феттеля, были сказаны в шутку. Мы не обсуждали никаких конкретных вещей с Себастьяном», — отметил Бергер, слова которого приводит Speedweek.

При этом экс-гонщик подчеркнул, что сейчас Феттелю необходимо определится, продолжать ли карьеру в Формуле-1 или сделать выбор в пользу выступления ради своего удовольствия.

«Вот тут DTM стал бы оптимальной историей для него.Не могу себе представить, чтобы Феттель стремился остаться в команде Ф-1, где у него не будет хотя бы минимального шанса вновь стать чемпионом мира», — сказал Бергер.

Он усомнился, в «Мерседесе» появится свободное место для Феттеля, а другие варианты могут оказаться недостаточно интересными для пилота.

Ранее Феттель заявлял, что хочет продолжить карьеру именно в «Мерседесе», так как не намерен ждать, пока у других команд появятся конкурентоспособные болиды.