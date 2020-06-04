Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пошутил по поводу лучших игроков своей команды по итогам сбора в Аше.

На своей странице в «Инстаграме» Евсеев опубликовал фотографию с манекенами.

«Здесь осталось провести всего одну тренировку, но уже ясно, кто стал лучшими игроками по итогам сбора. Лично поблагодарил обоих за работу», — написал Евсеев.

Напомним, сбор «Уфы» в Аше завершается в четверг, 4 июня. В турнирной таблице чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса, подопечные Евсеева занимают девятое место с 27 очками в активе.

Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня. Первым соперником «Уфы» после рестарта сезона станет «Тамбов», матч состоится 21 июня.