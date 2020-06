View this post on Instagram

Завтра заканчиваем сбор в Аше и возвращаемся в Уфу. Здесь осталось провести всего одну тренировку, но уже ясно, кто стал лучшими игроками по итогам сбора. Лично поблагодарил обоих за работу. #спорт #футбол #фкуфа #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев