Член исполкома УЕФА и глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что Россия претендует на проведение финального турнира Лиги чемпионов-2019/20.

«Я об этом ничего не слышал. Все решится на исполкоме УЕФА 17 июня, когда будет специально выделена сессия на принятие всех решений, связанных с пандемией», — заявил Сорокин, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что в обсуждении действительно находятся несколько вариантов и существует вероятность, что Стамбул не сможет принять финал Лиги чемпионов. Однако на данный момент окончательное решение не принято, дискуссии еще ведутся, подчеркнул Сорокин.

Ранее Bild сообщил, что УЕФА рассматривает вариант доигровки Лиги чемпионов в одной стране начиная с 1/4 финала. Перед принимающей страной ставится условие: наличие четырех стадионов, расположенных в радиуса ста километров. Подать заявки на проведение матчей намерены Германия, Португалия и Россиия.