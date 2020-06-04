Чемпионат Европы по художественной гимнастике, запланированный на май, перенесен на ноябрь 2020 года.

Как сообщает сайт Европейского гимнастического союза (UEG), турнир должен был пройти в Киеве в период с 21 по 24 мая, однако перенесен на 26-29 ноября в связи с пандемией коронавируса. Изначально соревнования решили отменить, но затем отложили на более поздний срок.

Во время чемпионата Европы в Киеве планировалось разыграть последние две лицензии на Олимпийские игры в Токио. Они, напомним, перенесены на лето 2021 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 6,6 миллионов, почти 390 тысяч человек погибли, более 3,1 миллионов — выздоровели.