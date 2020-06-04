В конце 2020 года в Казахстане откроется академия фигурного катания имени Дениса Тена «Global Figure Skating Academy». Информацию об этом сообщает портал Prosports.kz

Академию планируется открыть в городе Алма-Ата, подробности проекта стали известны после встречи матери погибшего фигуриста Оксаны Тен с представителем комитета по делам спорта республики Казахстан Сериком Жарасбаевым, а также руководителем Управления спорта города Алма-Ата Рустемом Байсеитовым.

Известно, что академию откроют на базе одной из ледовых площадок города Алма-Аты, отмечается, что в школу хотят привлечь ведущих мировых тренеров по фигурному катанию. Сообщается, что сейчас идут переговоры с бывшими наставниками Дениса Тена — Татьяной Тарасовой и Фрэнком Кэроллом.

Напомним, Денис Тен трагически погиб летом 2018 года, ему было всего 25 лет.