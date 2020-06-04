Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала подписчикам в «Инстаграме» свой новый рисунок.
В разделе «сторис» спортсменка выложила портрет американской актрисы Зендаи Коулман. Также фигуристка рассказала, как создавался рисунок: на создание изображения самой девушки Медведева потратила всего четыре дня, а затем еще три дня мучилась только с ожерельем.
«Затем я стерла оригинальное ожерелье и заменила его своим», — написала Медведева в «сторис».
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Напомним, ранее Евгения Медведева выкладывала в своем «Инстаграме» портрет модели Кендалл Дженнер, а также рисовала французскую пару фигуристов Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.
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