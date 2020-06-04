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  • 17:48,  4 июня 2020
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Антидопинг
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FIS получила от WADA данные по россиянам. По некоторым уже были проведены расследования

FIS получила от WADA данные по россиянам. По некоторым уже были проведены расследования
WADA. Фото: Instagram.

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сообщили о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных по российским атлетам.

«Данные от WADA мы получили. По некоторым спортсменам FIS уже проводила расследования ранее», — сказал представитель FIS, слова которого приводит РИА «Новости».

Отмечается, что следующим шагом будет рассмотрение пакета данных, которое покажет, нужно ли проводить дальнейшие расследования возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее WADA сообщило о том, что были полностью изучены 298 допинговых дел российских спортсменов, которые ранее открыли после перепроверки базы данных Московской лаборатории, а также допинг-проб, сданных с 2012 по 2015 год. Позже допинговые дела разослали по 27 международным федерациям.

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