FIS получила от WADA данные по россиянам. По некоторым уже были проведены расследования

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сообщили о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных по российским атлетам.

«Данные от WADA мы получили. По некоторым спортсменам FIS уже проводила расследования ранее», — сказал представитель FIS, слова которого приводит РИА «Новости».

Отмечается, что следующим шагом будет рассмотрение пакета данных, которое покажет, нужно ли проводить дальнейшие расследования возможных нарушений антидопинговых правил.