FIS получила от WADA данные по россиянам. По некоторым уже были проведены расследования

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сообщили о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных по российским атлетам.
«Данные от WADA мы получили. По некоторым спортсменам FIS уже проводила расследования ранее», — сказал представитель FIS, слова которого приводит РИА «Новости».
Отмечается, что следующим шагом будет рассмотрение пакета данных, которое покажет, нужно ли проводить дальнейшие расследования возможных нарушений антидопинговых правил.
Ранее WADA сообщило о том, что были полностью изучены 298 допинговых дел российских спортсменов, которые ранее открыли после перепроверки базы данных Московской лаборатории, а также допинг-проб, сданных с 2012 по 2015 год. Позже допинговые дела разослали по 27 международным федерациям.
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