Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал об опыте игры в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью Deutsche Welle Фетисов отметил, что матчи с государственными чиновниками — это просто игра на льду. «Потом все чай пьют, рассуждают, как нам больше катков построить, как нам не дискриминировать сегодня детей из бедных семей. Во всем мире это происходит», — отметил экс-хоккеист.

«Путин в 58 лет впервые встал на коньки. Он сказал мне: «Слушай, я до этого не знал, что это такая радость!». Я его поставил на коньки», — сказал Фетисов, добавив, что матчи чиновников — это спорт, а не место для обсуждения контрактов.

«Готов любого политика поставить на коньки, в том числе того же Трампа. Он в гольф хорошо играет, но хоккей круче, каждый раз дает новые ощущения», — заключил Фетисов.