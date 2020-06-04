Спортивный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, отреагировал на слухи об интересе со стороны итальянской «Фиорентины».

Слова Шпинева приводит портал Sport24. Агент отметил, что ему нечего сказать по поводу возможного трансфера Миранчука в клуб Серии А.

«Я нахожусь дома, на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что «Фиорентина» ведет с нами переговоры. Зачем каждый раз что-то комментировать», — отметил Шпинев.

Напомним, по данным портала Betting Insider «Фиорентина» контактировала со Шпиневым, а также со скаутом «Локомотива» Андреем Лосюком.

Ранее Алексея Миранчука хотели заполучить туринский «Ювентус» и «Милан».