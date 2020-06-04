В футбольном симуляторе eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020) появился стадион «Газпром Арена», на котором проходят домашние матч петербургского «Зенита».

Об этом рассказали «сине-бело-голубые» на странице клуба в «Инстаграме».

«Газпром Арена» появилась в eFootball PES 2020! Бесплатное обновление уже доступно для PlayStation 4, Xbox One и Steam!» — гласит сообщение.

Напомним, eFootball Pro Evolution Soccer 2020 — последняя в настоящий момент игра серии, появившейся в 2001 году.

После 22 туров Российской Премьер-Лиги, приостановленной в связи с пандемией коронавируса, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Следующий матч петербуржцев запланирован на 20 июня, соперником станет московский ЦСКА.