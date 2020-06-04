Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить первый матч после возобновления чемпионата Испании.

Как сообщает El Chiringuito TV в «Твиттере», аргентинец испытывает дискомфорт в приводящей мышце, поэтому его участие в матче с «Мальоркой» находится под вопросом. Встреча состоится 13 июня, «Барселоне» предстоит играть на выезде.

Накануне, 3 июня, появилась информация о том, что Месси возобновил тренировки в общей группе. Также в общей группе занимались восстановившиеся после травм Самуэль Юмтити и Ансу Фати. К тренировкам первой команды привлекали ряд молодых игроков.

32-летний Месси в текущем сезоне сыграл в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал двенадцать голевых передач.