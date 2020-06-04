Клубы АПЛ одобрили правило, разрешающее каждой команде производить по пять замен вместо трех в оставшейся части сезона-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Решение было принято по итогам заседания, которое состоялось в четверг, 4 июня, в онлайн-формате. Максимальное число игроков на скамейке запасных также разрешат увеличить с семи до 9. Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», набравший 82 очка. На втором месте идет «Манчестер Сити» (57), на третьем — «Лестер» (53).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 6,6 миллионов, почти 390 тысяч человек погибли, более 3,1 миллионов — выздоровели.