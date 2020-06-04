Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поддержал идею проведения оставшихся матчей чемпионата России со зрителями.
«Если играть без зрителей, то непонятно, для кого играть. Важно, чтобы на стадионе были болельщики, я положительно отношусь к этому. Дай бог, что ситуация улучшится и позволит сделать так, чтобы больше людей смотрело футбол и на стадионе было достаточно болельщиков», — заявил Божович, слова которого приводит сайт «Крыльев Советов».
Напомним, сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата запланировано на 19 июня.
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