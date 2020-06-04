Пандемия коронавируса добавила неопределенности двум самым талантливым игрокам московского ЦСКА последних лет – воспитанникам Новокузнецка вратарю Илье Сорокину и форварду Кириллу Капризову.

До пандемии выбор был очевиден – у обоих заканчивался контракт с ЦСКА, оба строго желали попробовать себя в НХЛ. Капризова уже давно ждут в «Миннесоте». Сорокин задрафтован «Айлендерс».

И вот, в дело вмешалась пандемия. В НХЛ не пошли по пути России – не стали завершать сезон, отложив его на лето. Теперь он возобновится прямо с серии плей-офф, которая будет длинная из 24 команд и до сих пор непонятно, когда начнется.

Скорее всего, в Северной Америке будут играть все лето. А это значит, что потом снова будет отдых, а затем — тренировочные лагеря. Новые сезон НХЛ в лучшем случае начнется к декабрю. В лучшей лиге мира, которую периодически сотрясают локауты, начинать сезон после Рождества – дело привычное.

Но для игроков КХЛ, которые решили направить свою карьеру за океан, это означает огромный перерыв в соревновательной борьбе. В КХЛ закончили играть в марте, а сезон в НХЛ, допустим, стартует в декабре. Перерыв более чем полугода. Это, конечно, очень много для переполненного энергией, рвущегося играть молодого хоккеиста.

Вот и возникли мысли – а что, если поиграть еще годик в КХЛ, где тебе всегда рады, а ехать в Америку уже через год? Мысль с одной стороны правильная – с заботой об игровой практике. Но терять еще год в России… Капризов, например, уже пересидел. Его по-хорошему хотели видеть в Миннесоте год назад. А тут, проведет еще один год в КХЛ и будет как Мозякин – всю карьеру первый парень на деревне.

В этой связи Капризов и настроен ехать. То, что в НХЛ будет такой перерыв – это даже хорошо. Можно спокойно приехать, адаптироваться, подтянуть язык. Начать играть тренировочный лагерь. А затем, привыкнув к новым, условиям спокойно начать сезон.

У Сорокина ситуация чуть сложнее – все-таки он вратарь, для которого чувство игровой практики невероятно важно. Также Сорокин едет в клуб в менее определенном статусе и отнюдь не звездой. Но и здесь наверняка будет обширная практика тренировочных лагерей, что поможет Сорокину войти в тонус.

Если ты действительно принял твердое решение играть в НХЛ – текущая ситуация с пандемией не должна путать планы.