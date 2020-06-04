Бышовец: И раньше мог представить, что Семак станет тренером высочайшего уровня

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал подписание нового контракта Сергея Семака с петербургским клубом.

«Ему предстоит новый вызов с созданием новой команды для успешного выступления в Европе», — заявил Бышовец, слова которого приводит«Спорт уик-энд».

Специалист подчеркнул, что и раньше мог представить, что Семак станет тренером высочайшего уровня. Он также обратил внимание на интеллект и высокий IQ Семака, который закончил школу с отличием.

«У нас прекрасные отношения с ним, с удовольствием вспоминаю нашу беседу на сборах, когда говорили о его работе в «Зените» в качестве помощника различных тренеров команды. У Семака достаточно хороший потенциал, он человек думающий, ищущий», — сказал Бышовец.