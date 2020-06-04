Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал об уходе бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева с поста заместителя спортивного директора петербургского клуба. По словам Орлова, место бывшего вратаря «Зенита» займет Андрей Аршавин.

«Аршавин будет заниматься поиском игроков. Нет, он не подсидел Малафеева. О его уходе все мы знали уже в ноябре», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Ранее Аршавин занимал пост советника генерального директора петербуржцев по молодежному футболу и тренера команды академии сине-бело-голубых U16. Кроме того, Аршавин активно работал экспертом на «Матч ТВ».

Напомним, Аршавин защищал цвета «Зенита» в период с 2000 по 2008 год и стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в составе петербуржцев. Затем он выступал за лондонский «Арсенал» до 2013 года, после чего вернулся в «Зенит».

С 2002 по 2012 год Аршавин входил в состав сборной России и стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы-2008.