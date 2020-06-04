Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своем увлечении футболом. Интерес к игре возник у девушки не из-за сходства фамилий с бывшим форвардом сборной России.

По словам Павлюченковой, футболом она интересуется с детства. Еще с папой ходили на матчи самарских «Крыльев Советов». А также смотрела практически все матчи чемпионата мира 2018 года.

«Если бы я была футболисткой, хотела бы играть в атаке. Я и в теннисе играю агрессивно», — отметила Павлюченкова во время прямого эфира в «Инстаграме» с футболисткой Ксенией Коваленко.

Напомним, Павлюченкова является второй ракеткой России. На момент приостановки теннисного сезона она занимала 30-е место в международном рейтинге WTA.