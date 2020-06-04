Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о потерях клуба во время пандемии корнавируса. Из клуба ушли спонсоры.

Бабаев заявил, что пандемия коснулась всех отраслей, а Спорт пострадал чуть больше, потому что он очень зависим.

«Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь все объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Гендиректор армейцев отметил, что клуб ищет другие пути, а в данный момент придется затянуть поясок. Однако, по словам Бабаева, ничего страшного в этом нет. ЦСКА привык преодолевать сложности.