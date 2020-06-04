Московский «Локомотив» продлил срок аренды португальского хавбека миланского «Интера» Жоау Мариу. По информации Sport Mediaset, аренда полузащитника продлена до конца июля. Также отмечается, что «Локомотив» пока не использовал опцию выкупа Мариу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сообщил «Интеру», что не будет использовать опцию выкупа португальца из-за слишком высокой цена выкупа в € 18 млн. Интерес к Мариу проявляют «Марсель», «Бетис» и «Спортинг».

Напомним, португалец перешёл в «Интер» летом 2016 года из «Спортинга» за € 40 млн. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провёл 11 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две результативные передачи.