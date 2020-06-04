Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 22:05,  4 июня 2020
    ggbet
Хоккей
0

Определился тренерский штаб Брагина в сборной России

Определился тренерский штаб Брагина в сборной России
Валерий Брагин и Олег Браташ

Стал известен тренерский штаб Валерия Брагина, который помимо СКА, возглавит еще и сборную России.

По информации Sport24, ассистентами нового главного тренера сборной России по хоккею станут Алексей Жамнов, Александр Бойков и Рашит Давыдов. Последние двое будут помогать Брагину и в СКА.

Сообщается, что об изменениях в тренерском штабе национальной команды будет объявлено в ближайшее время.

СКА в ближайшее время объявит о назначении на пост главного тренера клуба Валерия Брагина. Ранее определились помощники специалиста в петербургском клубе.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров