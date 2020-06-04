Определился тренерский штаб Брагина в сборной России

Стал известен тренерский штаб Валерия Брагина, который помимо СКА, возглавит еще и сборную России.
По информации Sport24, ассистентами нового главного тренера сборной России по хоккею станут Алексей Жамнов, Александр Бойков и Рашит Давыдов. Последние двое будут помогать Брагину и в СКА.
Сообщается, что об изменениях в тренерском штабе национальной команды будет объявлено в ближайшее время.
СКА в ближайшее время объявит о назначении на пост главного тренера клуба Валерия Брагина. Ранее определились помощники специалиста в петербургском клубе.
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