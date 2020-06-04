Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин продолжит карьеру в «Волгаре», который со следующего сезона будет играть в ФНЛ.

Как отметил начальник астраханской команды Олег Целовальников, с 24-летним нападающим, который становился чемпионом Европы 2013 года в составе сборной России U17, подписан контракт сроком на один сезон.

Ранее Гасилин выступал за «Зенит», «Шальке-2», «Амкар» и португальскую «Академику де Визеу». Прошлый сезон он начинал «Томи», а затем на правах аренды перешел в «Зенит-2», где с семью голами в двенадцати матчах стал лучшим бомбардиром команды.