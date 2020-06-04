Защитник «Зенита» Джордан Осорио рассказал, в какой форме пребывает перед возобновлением сезоне, а также поведал о новых словах, выученных на карантине на русском языке.

По словам Осорио, заниматься дома — это не то же самое, что тренироваться на базе. Осорио отметил, что времени всего ничего, впереди много важных игр, но на тренировках чувствуется, что все очень мотивированы и постепенно входят в ритм, тренируясь с каждым днем все увереннее. П

Осорио также отметил, что практиковать русский у него особенно не получалось.

«Но пару новых слов выучил: «маска», «перчатки»», — приводит слова Осорио официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Осорио находится в «Зените» в аренде и принадлежит португальскому «Порто».