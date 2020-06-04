Бывший полузащитник петербургского «Зенита», а ныне тренер Анатолий Тимощук прокомментировал финальный матч Кубка УЕФА 2008 года, в котором «Зенит» победил шотландский клуб. Игра сегодня повторялась в эфире «Зенит ТВ».

Тимощук рассказал, что перед финалом настроение было отличное, поскольку после крупной победы в полуфинале на «Баварией», у всех была уверенность и вера в свои способности.

«Мы были уверены, что сильнее соперника. Конечно, многие видели, как играли шотландцы. Можно сказать, что «Рейнджерс» чудом попал в финал. Если взять полуфинальные матчи, то мы были сильнее. Но так или иначе, любой финал всегда сложный. Это одна игра, где все решается», — отметил Тимощук в эфире «Зенит ТВ».

«Зенит» победил «Рейнджерс» со счетом 2:0. Голы забивали Игорь Денисов и Константин Зырянов.