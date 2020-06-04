Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил, как петербургский клуб открыл счет в финальном матче Кубка УЕФА против «Рейнджерс» (2:0). Игра проходит в эфире «Зенит ТВ».

Аршавин отметил, что ему скинули мяч и немного сместился после ввода мяча из аута, а дальше удалось из обычной ситуации найти нетривиальный выход.

«Отдал гениальный пас, после чего Гарик реализовал выход один на один. Мне нужно было отдать передачу с достаточной силой, чтобы мяч прошел между ног защитника и он не успел их сомкнуть, но в то же время, не слишком сильно, чтобы Игорь смог ее догнать», — отметил Аршавин в эфире «Зенит ТВ».

Аршавин отметил, что по-другому передача не проходила: слева набегал Файзулин — он мог остановить мяч, мог левой ногой убирать вправо, мог ждать, пока Файзулин наберет скорость, но все это замедляло атаку, поэтому решение отдать Денисову не было очевидным, но нужно было понять, как грамотно отдать.