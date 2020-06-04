Российская легкоатлетка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене раскритиковала инициативу Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) компенсировать ряду спортсменов затраты на получение нейтрального статуса.

Ласицкене отметила, что подобные разделения на «достойных» и «недостойных» спортсменов — это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами.

«Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором «избранных». Ещё раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в размере $ 5 млн возникли «благодаря» федерации», — написала Ласицкене в своём инстаграме.

Ранее пресс-служба ВФЛА сообщила, что организация вернёт тем спортсменам, кто завоевавал медали на международных соревнованиях, взнос за оформление статуса.