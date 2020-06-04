Совет директоров национальной баскетбольной ассоциации одобрил план по возобновлению сезона. Об этом в твиттере сообщает обозреватель Эдриан Войнаровски.

Сообщается, что чемпионат будет доигрываться в Орландо. Данное решение было принято практически единогласно. Единственным коллективом, выступившим против возобновления сезона стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Планируется, что чемпионат возобновится с участием 22 команд. Каждая команда должна провести по восемь игр для определения состава плей-офф. Помимо 16 команд, которые уже находились в зоне плей-офф перед остановкой сезона, в его продолжении примут участие «Новый Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон».