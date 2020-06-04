Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ее наставник Алексей Мишин одобрил новую произвольную программу, которая была придумана при участии поклонников спортсменки на японский мотив.

Туктамышева отметила, что в ее команде есть правила — учитывают мнение всех. Алексей Мишин, по словам Туктамышевой, еще не видел всего танца — только небольшие кусочки видео и музыку, поэтому у фигуристки не было уверенности, что программа понравится.⠀

«Но когда он увидел уже итоговый вариант, то сомнений не осталось. Кончено же, я немного волновалась в ожидании вердикта», — написала Туктамышева в инстаграме.

Туктамышева отметила, что надеется о скором переносе программы на лед, о чем ждет с нетерпением.