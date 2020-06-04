Группа тренера Алексея Мишина не поехала на спортивную базу в Кисловодск для подготовки к возобновлению сезона.

По информации «Спорта день за днем», Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в рекомендациях по предотвращению распространения коронавируса запретил находиться на учебно-тренировочных мероприятий национальных команд на федеральных базах людям старше 65 лет.

В ограничения попадают Алексей Мишин, которому 79 и Татьяна Мишина, которой скоро исполнится 66.

Таким образом, было принято решение оставить группу вместе с Елизаветой Туктамышевой, Софьей Самодуровой в Санкт-Петербурге, где с 8–10 июня можно будеть начать тренироваться в «Юбилейном». В качестве альтернативы рассматривается Ледовый дворец всесезонного курорта «Игора».