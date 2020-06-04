Олимпийская чемпионка Пхенчана в женском одиночном катании Алина Загитова прошла тест на коронавирус. По информации ТАСС, тест оказался отрицательным.

После этого 18-летняя спортсменка может приступить к ледовым тренировкам на базе в Новогорске. Там набирают форму фигуристы группы Этери Тутберидзе.

Теперь 18-летняя фигуристка может приступить к ледовым тренировкам на базе в Новогорске, где набирают форму спортсмены группы Этери Тутберидзе.

Напомним, что Загитова поставила карьеру на паузу, объявив о приостановке выступлений в декабре 2019 года. Весной фигуристка возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.