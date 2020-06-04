Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко пообщался с нападающим брестского «Динамо» Артёмом Милевским, рассказав о работе с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой.

Гвардиола отметил, что когда смотришь на Гвардиолу, он весь живёт футболом.

«Я не знаю, как он принимает решения, но работа у него непростая. Если есть футбольный гений, то он должен выглядеть именно так», — сказал Зинченко на канале Милевского.

Зинченко отметил, что когда происходит разбор соперника, он показывает на тренера другой команды и спрашивает — видит ли команда, что он показывает. «Мелочи». Пеп — сумасшедший тактик».

Напомним, что сезон АПЛ возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей.