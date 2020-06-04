НХЛ определилась с форматом плей-офф Кубка Стэнли. Турнир пройдет до четырех побед, а после каждого раунд команды будут заново посеяны.

Кубок Стэнли стартует с квалификационного раунда с участием 16 команд (серии пройдут до трех побед), а также группового раунда для определения посева игр навылет среди четырех лучших команд каждой конференции.

В каждой серии после квалификационного раунда команда с самым высшим посевом сыграет с командой с самым низким посевом. Вторая команда встретится с предпоследней и далее.

В случае одинакового количество очков на групповом этапе место будет определятся исходя из процента набранных очков в регулярном сезоне. В дальнейшем номера посева этих команд будут неизменными до конца плей-офф.

Квалификационный раунд и групповой турнир пройдут в двух городах, которые пока не определены. В одном городе будут играть 12 команд из Восточной конференции, а в другом — 12 команд из Западной конференции.

Отметим, что дата возобновления сезона пока не определена.