Наставники «Спартака» Доменико Тедеско и его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки начали работать к полноценной работе с командой.

Иностранные представители тренерского штаба и четыре игрока Самюэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон отбыли двухнедельный карантин.

Уже в четверг утром европейские легионеры «Спартака» занимались вместе с другими партнерами в тренажерном зале под руководством тренеров по физической подготовке. Вечернее занятие провел лично Доменико Тедеско.

Как отмечает официальный сайт «Спартака», тренировка под моросящим дождем носила в основном игровой характер.