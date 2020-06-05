Россиянин Андрей Рублев примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии. Соревнования пройдут в академии бывшей 8восьмой ракетки планеты Янко Типсаревича.

Кроме Рублева, занимающего 14-е место в рейтинге ATP, там выступят 23-я ракетка мира Душан Лайович, победитель Кубка Дэвиса Виктор Троицки и другие спортсмены, которых на текущий момент заявлено 15 мужчин и 8 женщин. Игры начнутся на неделе с 15 июня.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все турниры ATP и WTA были приостановлены до 31 июля. Ролан Гаррос был перенесен на сентябрь, а Уимблдон отменен впервые с 1945 года. Пару дней назад Рублев и Даниил Медведев приступили к тренировкам на корте.

Ранее стало известно, что Рублев также сыграет в июне в «Химках», где состоится теннисный турнир, на котором он и Карен Хачанов.