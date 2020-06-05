Российский чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков уверен, что ведущие спортсмены точно не используют допинг. Легкоатлет выразил мнение, с которым согласен и его тренер.

«Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг», — приводит слова Шубенкова «Известия».

По мнению Шубенкова, элитные атлеты точно чисты, осталось навести порядок в регионах. Дабы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами.

Шубенков посетовал, что из-за истории с допингом вокруг легкой атлетики потерял много спонсорской поддержки.