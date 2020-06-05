Тульский «Арсенал» имеет право выкупить полузащитника «Зенита» Даниила Лесового у петербургской команды. Об этом рассказал сам футболист, находящийся в тульском клубе на правах аренды.

Сам Лесовой пока не знает своего будущего — все его мысли о том, чтобы доиграть сезон, выжав из себя максимум.

«Коллектив хороший, руководство. Клуб всё делает для футболистов. Нам остается только играть и побеждать. Я полностью доволен всем, что у меня есть в «Арсенале», — приводит слова Лесового Myslo.

Напомним, срок соглашения Лесового был продлен до фактического окончания текущего сезона. 22-летний хавбек является одним лучших дриблеров РПЛ, в его активе 84 успешные обводки из 151 попытки. В нынешнем сезон Лесовой сыграл в 20 матчах и забил два мяча.