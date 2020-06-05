Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Беруби поделился впечатлением о возвращении после травмы бывшего игрока СКА Владимира Тарасенко.

По словам тренера, это будто крупный обмен, после которого клуб получил отличного игрока.

«Мы играли без него весь год, и команда была очень успешна. А теперь Владимир вернётся. Это прекрасный игрок, который отлично поработал во время реабилитации, находится в хорошей форме и готов играть», — приводит слова Беруби официальный сайт НХЛ,

Напомним, Владимир Тарасенко в октябре 2019 года травмировался во время встречи с «Лос-Анджелес Кингз» после чего не выходил на лед.