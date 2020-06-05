Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. В новый сформированный штаб вошли также Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

На своем посту рулевого в национальной сборной Брагин заменил Алексея Кудашова, возглавлявшего сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова Россия заняла последнее место на Евротуре, а чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса.

64-летний Брагин последние 10 лет занимал пост главного тренера молодежной сборной России, а в прошлом году также входил в тренерский штаб СКА.