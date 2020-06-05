Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов стал новым главным тренером молодежной сборной России по хоккею, сообщает официальный сайт ФХР. На этом посту он сменил Валерия Брагина, который возглавил основную национальную команду.

Брагин находился у руля молодежной сборной с 2010 год и уже на следующий год привел команду к победе на чемпионате мира в Баффало. Под его руководством молодежка завоевала серебряные медали в 2012 году, после чего Брагин покинул пост. В 2014-м он вернулся в команду, после этого россияне выиграли три серебра и две бронзы.

Ларионов входил в тренерский штаб молодежной сборной России на минувшем чемпионате мира, который стал первым в его тренерской карьере. На данный момент специалист проводит работу по кандидатам к следующему турниру.