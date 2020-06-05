Новый главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал свое назначение.

Специалист поблагодарил ФХР за оказанное доверие и подчеркнул, что для него большая честь и ответственность быть главным тренером национальной команды.

Он также отметил, что сборной России давно отлажена система по поиску кандидатов и условиям для развития игроков, команды всех возрастов находятся во взаимосвязи и представляют собой единое целое.

«Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад», — сказал Брагин.

Тренер добавил, что, тем не менее, нужно проделать большую работу.

«Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России», — сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба ФХР.